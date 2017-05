Vse to je bilo narobe

USTAVILI SO GA

POVIR – V nedeljo ob 18.16 so v Povirju ustavili 63-letnega voznika mopeda APN 4, ki mu je potekla veljavnost registracije. Ugotovili so, da ga je voznik upravljal brez vozniškega dovoljenja.

Preizkus z alkotestom je pokazal 0,49 mg/l.

Vozilo so mu zasegli in podali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.