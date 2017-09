Vročekrvneži nad pastorko, mamo in partnerico

NOVO MESTO – Policisti PU Novo mesto so v ponedeljek kar trikrat posredovali zaradi nasilja v družini.

V Posavju je 55-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, izvajal fizično in psihično nasilje nad pastorko.

Ponoči so črnomaljski policisti zaščitili žrtev, nad katero je nasilje izvajal 35-letni sin. Osumljencu so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Prav tako v Črnomlju pa je 33-letni nasilnež žalil svojo partnerico, ji grozil in razbijal inventar v hiši. Žrtvi je uspelo pobegniti in počakati na prihod policistov.

Vsem so izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvam in o tem obvestili preiskovalnega sodnika ter pristojne institucije. Osumljence bodo kazensko ovadili.