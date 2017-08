Vrnili smo jih Hrvatom

BEGUNCI IN MIGRANTI

OBREŽJE, DOBOVA – Na mejnem prehodu za mednarodni cestni promet Obrežje so policisti v sredo pri opravljanju mejnega nadzora v treh tovornih vozilih našli skritih deset tujcev, ki so se poskušali izogniti mejnemu preverjanju.

V tovornem vozilu, ki je prevažalo tovor iz Bolgarije v Francijo, so pod ponjavo našli skrite tri državljane Afganistana, v tovornem vozilu, ki je bilo iz Makedonije namenjeno v Nemčijo, pa dva državljana Alžirije, ki sta se skrila na podvozje tovornega vozila.

V tovornem vozilu, ki je bilo iz Turčije namenjeno v Nemčijo, so v večernih urah našli še pet državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejnemu preverjanju.

Vse tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti mejne policije v Dobovi so v noči na četrtek pri opravljanju mejnega nadzora tovornega vlaka, ki je bil iz Srbije namenjen v Italijo, našli v vagonih skritih 13 državljanov Tunizije, ki so se poskušali izogniti mejnemu preverjanju in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo.

Predali so jih hrvaškim varnostnim organom, so sporočili iz PU Novo mesto.