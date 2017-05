Vrhnika: trčili dve osebni vozili, tovornjak in avtobus

VRHNIKA – Na regionalni cesti Logatec–Vrhnika–Ljubljana je v naletu trčilo več vozil. Zaradi nesreče je promet urejen izmenično enosmerno.

Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so ob 6.44 trčili dve osebni vozili in tovorno ter avtobus.

Na PU Ljubljana so pojasnili, da je na Tržaški cesti prišlo do naleta treh vozil in avtobusa, ki je bil v času naleta prazen. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas v smeri Logatca. Policisti so še na kraju. Po prvih podatkih se je lažje poškodovala ena oseba.