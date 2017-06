Vreme ponoči pokazalo zobe: postaviti so morali vodne pregrade

LJUBLJANA – Nočno deževje in neurje je po Sloveniji povzročilo kar precej nevšečnosti. Gasilci so imeli obilo dela s črpanjem meteornih voda, ki so zalivale kleti in garaže.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je ob 1.10 na Stražišču pri Ravnah na Koroškem zaradi zamašene struge bližnjega potoka in počenih kanalizacijskih cevi voda začela zalivati klet stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci KGZ in Komunalno podjetje Ravne na Koroškem. Zaradi zahtevnosti okvare na kanalizacijskem sistemu bo JPK izvedel popravilo danes čez dan.

V Medvodah so zaradi zamašenega obtočnega jaška morali gasilci sredi noči namestiti potopno črpalko, saj je meteorna voda ogrožala hišo.

V bližini Kromberka se je zaradi plazenja zamašil odtočni jašek. Gasilci so ob 21.39 očistili jaške in postavili vodne pregrade.

Danes ob 7.18 so gasilce poklicali na pomoč tudi v Novi Gorici, kjer je poplavilo klet, ob 5.05 pa je zagorel lesen objekt v Ribnici na Pohorju.

