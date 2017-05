Vrane ogrožale otroke OŠ Ledina

LJUBLJANA – Ljubljanski gasilci so dopoldne z OŠ Ledina prejeli klic zaradi vran, ki so gnezdile v okolici šole.

Iz uprave za zaščito in reševanje poročajo, da so gasilci gnezdo prenesli na drugo lokacijo in pojasnili, da sicer ne gre za neobičajen dogodek.

»Vrane gnezdijo, imajo mladiče in jih ščitijo,« so dejali.