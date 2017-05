Vrana napadla šolskega hišnika

LJUBLJANA – Gasilska brigada Ljubljana je iz Osnovne šole Ledina prejela klic zaradi vran, ki so gnezdile v bližini šolskega igrišča. Kakor je povedala ravnateljica Marija Valenčak, je mladiček vrane padel iz gnezda, zaradi česar je odrasla ptica postala napadalna. Lotila se je hišnika, da je dobil nekaj ran na glavi, zato je poiskal pomoč na urgenci: »Hišnik je že prišel z urgence, poškodbe pa so bile plitve. Dobil je injekcijo proti tetanusu. Do konca službe mu seveda ni bilo treba delati, jutri pa predvidoma pride v službo.«



Napad se je zgodil okoli devete ure, ko je bila večina otrok v razredih: »V bližini igrišča so se znašli le še otroci, ki so prišli z zamikom v šolo, in ena izmed učiteljic. Bili so prestrašeni, a vrana ni napadla še njih.« Valenčakova je po dogodku poklicala na številko 112, kjer so jo preusmerili h gasilcem, ti so se hitro odzvali na pomoč. Z drevesa so s pomočjo dvižne košare odstranili gnezdo z dvema mladičkoma in ga odpeljali na obrobje Ljubljane. Odrasla vrana se je zatem nekaj časa še zadržavala v bližini, nato je ni bilo več videti.



Z uprave za zaščito in reševanje so povedali, da so gasilci gnezdo prenesli na drugo lokacijo: »Vrane gnezdijo, imajo mladiče in jih ščitijo.«



»Zdaj se nič več ne dogaja, vran ni več videti. Še posebno bi pohvalila gasilce, ker so bili izjemno hitro tukaj, in to kar štirje z dvema avtomobiloma. Smo le v središču Ljubljane, kjer je malo prostora, zato so morali zavarovati okolico,« je za Novice še povedala Marija Valenčak.