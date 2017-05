ŠENČUR – Gorenjski policisti so v ponedeljek obravnavali dve prometni nesreči z udeležbo kolesarjev.

Zgodaj zjutraj je voznik z osebnim avtomobilom na prehodu za pešce v Šenčurju trčil v mlajšo kolesarko in jo poškodoval, popoldne pa je na Lancovem zaradi neprilagojene hitrosti in vpliva alkohola (0,48 mg/l) kolesar padel sam in se prav tako poškodoval.