MURSKA SOBOTA – Včeraj so policisti v Pomurju obravnavali pet prometnih nesreč, v katerih sta se dve osebi lahko telesno poškodovali, štiri kazniva dejanja, štiri kršitve javnega reda in miru ter štiri primere povoženja divjadi in zasegli dva osebna avtomobila.

Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so vozniku in voznici zasegli osebna avtomobila.