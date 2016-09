Vozniku v Logatcu zasegli renaulta

LOGATEC – Vrhniški policisti so v noči na petek pri delovišču v Logatcu ustavili voznika renaulta lagune, v katerem sta bila še dva potnika, so sporočili iz PU Ljubljana.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu sta bili nameščeni ukradeni registrski tablici, registracija vozila pa je potekla. Enemu od potnikov so policisti zasegli manjšo količino posušene rastline, za katero se sumi, da je prepovedana droga. V vozilu so bile najdene klešče za železo in večji akumulator. Zaradi suma, da je bil odtujen iz prenosnega semaforja na delovišču, so policisti predmete zasegli. Prav tako so zasegli vozilo, voznik pa je odklonil hitri test za prepoznavo simptomov za vožnjo pod vplivom mamil in strokovni pregled glede prisotnosti mamil v organizmu.

Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog, prav tako mu je bil izdan plačilni nalog za kršitve zakona o motornih vozilih. Zoper potnika, ki je imel neznano snov, bodo po opravljeni analizi in morebitnem pozitivnem testu uvedli prekrškovni postopek. Prav tako policisti nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi z zaseženemi predmeti, za katere obstaja sum, da izvirajo iz kaznivega dejanja.