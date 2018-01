Vozniku ukradenega avtomobila ni uspelo prečkati meje

OBREŽJE – Policisti PMP Obrežje so v petek zvečer opazili na mejnem prehodu Obrežje voznika audija A5, ki je čakal na izstop iz Slovenije. Opravili so mejno kontrolo in pregled avtomobila. Ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avto ukraden v Franciji, podatki v prometnem dovoljenju pa so bili prenarejeni.

41-letnemu vozniku iz BiH so odvzeli prostost in ga pridržali. Avtomobil so zasegli in voznika po zaključenem pridržanju s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.