Vozniku tovornjaka 1200 evrov globe

KOPER – Policisti koprske policijske uprave so v okviru poostrenega nadzora v torek ponoči pri Postojni ustavili 62-letnega voznika tovornjaka s priklopnikom. Že na pogled se jim je zazdelo, da moški, doma iz okolice Metlike, vozi pod vplivom alkohola, zato so mu odredili preizkus z alkotestom. Ta je njihove sume potrdil. V litru izdihanega zraka je imel kar 0,61 miligrama alkohola, čeprav bi moral biti kot poklicni voznik čisto trezen.

Vozniško dovoljenje so mu odvzeli, zoper njega bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog, grozita pa mu tudi 1200 evrov globe in izrek 18 kazenskih točk. Pijanega voznika avtomobila so obravnavali tudi policisti novomeške policijske uprave. Ker je imel 31-letnik tudi pretežko nogo, je na cesti med Dolenjskimi Toplicami in Stražo izgubil nadzor nad avtomobilom in zletel s ceste. Odnesel je celo kožo, se je pa v nesreči ranil sopotnik. Policisti so ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus z alkotestom pa je pokazal, da je imel v izdihanem zraku 0,44 miligrama alkohola. Avto so mu zasegli. Brez avtomobila je ostal tudi 29-letnik, ki so ga ustavili v občini Cerkno; ugotovili so, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, njegovemu avtomobilu pa je potekla registracija.

Odredili so mu hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, in ker je bil pozitiven, so ga poslali še na strokovni pregled. Moški ga je odločno odklonil. Svoje početje bo moral pojasniti pristojnemu sodniku.