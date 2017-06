Vozniku 900 evrov kazni in 16 kazenskih točk

KOPER – Od 5. do 11. junija je potekal evropsko usklajeni nadzor Alcohol & drugs, v katerem so policisti poostreno nadzirali vožnjo voznikov pod vplivom alkohola in prepovedanih drog.

Na območju Policijske uprave Koper so v tem času odredili 477 preizkusov alkoholiziranosti. Ugotovili so, da jih je bilo 18 pozitivnih, od teh 10 z vrednostjo do 0,52 mg/l in osem z vrednostjo nad tem. Dva voznika sta bila pridržana. Odrejeni so bili tudi trije strokovni pregledi zaradi suma vožnje pod vplivom mamil.

Policisti PP Postojna so v tem času odredili 70 alkotestov, štirje od njih so bili pozitivni.

V petek je 34-letna voznica napihala 0,34 mg/l alkohola, zaradi česar so ji izdali plačilni nalog v višini 600 evrov in pripisali osem kazenskih točk.

Že naslednjo noč je 24-letna voznica prejela plačilni nalog z globo 600 evrov in osem kazenskih točk, ker je alkotest pokazal 0,31 mg/l alkohola.

Voznik (29) je v domačem kraju vozil opit s 0,55 mg/l. Prejel je plačilni nalog v višini 900 evrov in 16 kazenskih točk.

Postojnski policisti so izdali obdožilni predlog, ker sta bila voznika dveh osebnih avtomobilov udeležena v prometu brez veljavnih vozniških dovoljenj. Avtomobila so jima zasegli in predali sodišču s predlogom, da ju uničijo. Voznikoma je sodišče odvzelo vozniško dovoljenje, in sicer zaradi kršitev cestnih predpisov.

Poleg navedenih kršitev so ugotovili, da trije vozniki med vožnjo niso uporabljali varnostnih pasov, trije pa so v naselju prekoračili hitrost.