Vozniku (16) zasegli avto

KLAVŽE – V sredo popoldne so tolminski policisti na območju Klavž 16-letnemu vozniku osebnega vozila slovenskih registrskih tablic zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in potečene registracije vozila to zasegli.

Na pristojno sodišče bodo zoper njega podali obdolžilni predlog, poročajo novogoriški policisti.