Vozniki tega niso pričakovali: 21 jih je dobilo položnice za 300 evrov

KOPER – Minuli petek so bili na avtocesti kot tudi na stari cesti proti notranjosti države pričakovan povečan promet. Policisti so pričakovali, da v takšnih razmerah vozniki ne upoštevajo zakona o pravilih v cestnem prometu, zato so na kritičen odsek avtoceste napotili prometno policijsko patruljo: »Naloga policistov je bila predvsem preventivno delovanje in preprečevanje prehitevanja po desni in po dostavnem pasu. Policisti so ugotovili, da vozniki ne upoštevajo pravil razvrščanja ob zastojih na avtocesti in da velikokrat prehitevajo tudi po odstavnem pasu.« Voznikom, ki so kršili te predpise, so policisti v petek izdali 21 plačilnih nalogov, največ zaradi vožnje po odstavnem pasu (po 30. členu ZPRCB – 300 evrov globe).