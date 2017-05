Vozniki premikali prometno signalizacijo

CERKLJE NA GORENJSKEM – Kranjski policisti so v nedeljo dopoldne obravnavali več kršitev neupoštevanja prometne signalizacije na relaciji Cerklje na Gorenjskem–Krvavec, kjer se na podlagi izdanega dovoljenja izvaja občasna popolna zapora ceste zaradi sanacije.

Prometna signalizacija je bila tudi prestavljena oziroma so jo vozniki prestavljali, da so lahko zapeljali na območje zapore, so sporočili iz PU Kranj.