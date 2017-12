Voznika z vozilom dvignilo v zrak

PIVKA – Policisti PU Koper so v sredo obravnavali nesrečo, ki se je zgodila ob 14.26 v Pivki. Domačin je zaradi prehitre vožnje v ovinku zapeljal s cestišča, se zabil v odbojno ograjo, nato pa je vozilo dvignilo v zrak in trčilo v drevo. Po trčenju si je voznik odpel varnostni pas, se še sam spravil iz vozila in obležal ob njem. S helikopterjem je bil odpeljan v UKC Ljubljana, stopnja njegovih poškodb pa še ni znana. Izdan mu bo plačilni nalog.