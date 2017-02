Voznika pregloboko pogledala v kozarec

KANAL OB SOČI – V četrtek ob 20.40 so policisti v naselju Gorenja vas ustavili 38-letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredil preizkus alkoholiziranosti, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Ta je pokazal 0,73 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Na pristojno okrajno sodišče bodo podali obdolžilni predlog.

Prav tako v četrtek so popoldne na Tolminskem ustavili 75-letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti. Pokazal je 0,42 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in mu na podlagi določil zakona o pravilih cestnega prometa začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Kršitelju prometne zakonodaje so izdali plačilni nalog.