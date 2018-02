Voznika izgubila nadzor

STRAŽA – Krški policisti so bili v torek malo po 9. uri obveščeni o prometni nesreči v Straži pri Raki. Opravili so ogled in ugotovili, da je 81-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega so ga reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico.

Okoli 10. ure je pri Uršnih selih 31-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste in trčil v skalo. V nesreči se je lažje poškodoval, so sporočili iz PU Novo mesto.