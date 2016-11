Voznika grdo nalagala in ga okradla

TEPANJE – V sredo ob 5.30 so celjske policiste obvestili o drzni tatvini na avtocestnem počivališču Tepanje.

Dva neznanca sta potrkala na okno osebnega vozila in vozniku, italijanskemu državljanu, pokazala, da ima prazno zadnjo pnevmatiko. Medtem ko je voznik stopil iz vozila, je eden od neznanih storilcev odprl sopotnikova vrata in iz vozila ukradel torbico z dokumenti in gotovino, so sporočili.