Voznik zletel v ograjo

LJUBLJANA – V soboto ob 17.36 je na severni ljubljanski obvoznici voznik izgubil nadzor nad vozilom in zdrsnil s cestišča za varovalno ograjo, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci GB Ljubljana, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in odstranili poškodovano odbojno ograjo. Poškodovanih oseb ni bilo.