Voznik začetnik tvegal življenje: namesto 70 vozil 160

MARIBOR – Laserski merilnik hitrosti je pri 19-letnem vozniku začetniku, ki je v torek ob 22.55 vozil po Ptujski cesti iz smeri Tržaške ceste proti Ulici heroja Nandeta, pokazal kar 82 km/h nad dovoljeno hitrostjo.

Po cestnem odseku, kjer je hitrost vožnje omejena na 70 km/h, je drvel s kar 160 km/h. Ob upoštevanju tolerance je torej za 82 km/h presegel dovoljeno hitrost.

Vozniku, sicer še začetniku, so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Podali bodo obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Maribor.