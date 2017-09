Voznik začetnik pijan in na begu pred policistoma

MOŠKANJCI – V petek ob 14.30 je patrulja PP Gorišnica v naselju Zagojiči dohitela voznika motornega kolesa. Ko je opazil, da je za njim policijsko vozilo, je takoj pospešil, nato pa je zapeljal na poljsko (povezovalno) asfaltirano cesto po nasprotnem voznem pasu Zagojiči–Gajevci. Policista sta zapeljala za njim, voznik pa se na znak sirene in modre luči ni ustavil. V Gajevcih je zapeljal na dvorišče stanovanjske hiše, kjer je parkiral motorno kolo, nato pa je s sopotnikom skušala zbežati peš.



Voznik se je ob prijetju policistu upiral, zato so bila uporabljena prisilna sredstva sopotnik pa je bil prijet brez upiranja. V postopku je bilo ugotovljeno, da gre za 16-letnika iz okolice Ptuja, motorist pa je voznik začetnik in je vozil pod vplivom alkohola (0,58 mg/l). Zoper voznika bodo podali obdolžilni predlog okrajnemu sodišču na Ptuju, so sporočili iz PU Maribor.