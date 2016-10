Voznik z avtom na streho, ena oseba poškodovana

GORJANSKO – V nedeljo ob 2.19 se je na cesti med naseljem Gorjansko in mejnim prehodom (občina Komen) voznik z osebnim vozilom prevrnil na streho. V nesreči je bila ena oseba telesno poškodovana.

Gasilci ZGRS Sežana in PGD Komen so požarno in prometno zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator in pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanca. Ekipa NMP Sežana ga je prepeljala na zdravljenje v bolnišnico Katinara, poroča uprava za zaščito in reševanje.