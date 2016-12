Voznik umrl pod kolesi traktorja

KOPER – V delovni nesreči, ki se je zgodila danes popoldne okoli 13.40 v Olmu pri Kopru, je umrl voznik traktorja.

Kot so zapisali na Upravi za zaščito in reševanje, so na pomoč odhiteli koprski poklicni gasilci in reševalci. Poškodovanega so rešili izpod traktorja in ga skušali oživljati, a je zaradi hudih poškodb umrl.