Voznik ukleščen v zveriženi pločevini, trije poškodovani

LJUBLJANA – Ob 5.30 sta v križišču Jurčkove in Ižanske ceste trčili osebni vozili. Eno je pri tem zletelo s ceste v jarek.

Gasilci GB Ljubljana so s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja vozil ter cestišče posuli z vpojnim sredstvom.

V nesreči so se poškodovale tri osebe, dve od teh lažje. Vse tri so reševalci nujne medicinske pomoči prepeljali v ljubljanski klinični center, je poročala uprava za zaščito in reševanje.