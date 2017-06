Voznik udaril kolesarja

VRŠIČ – V nedeljo so policiste obvestili o varnostnem dogodku v cestnem prometu na Bovškem.

Po zbranih ugotovitvah je 34-letni kolesar s kolesarko vozil po regionalni cesti z Vršiča proti Trenti in med vožnjo začel prehitevati pred seboj vozeče starejše osebno vozilo mercedes-benz ljubljanskih registrskih oznak. Voznik osebnega avtomobila ob tem ni zmanjšal hitrosti in se ni pomaknil k desnemu robu vozišča oziroma s svojim ravnanjem ni omogočil kolesarju čimprejšnje zaključitve prehitevanja.



Kljub temu sta kolesar in kolesarka osebno vozilo prehitela in se nekaj minut po 16. uri ustavila ob levem robu vozišča (blizu spomenika Juliusa Kugyja), za njima je pripeljal tudi neznani voznik osebnega vozila.



V nadaljevanju je med kolesarjem in voznikom avtomobila prišlo najprej do verbalnega in nato še do fizičnega spora, saj je za zdaj še neznani voznik avtomobila s pestjo udaril kolesarja v predel obraza. Z osebnim vozilom se je nato odpeljal naprej v smeri Trente.

Ko ga bodo izsledili, bodo zaradi kršitev določil zakona o pravilih cestnega prometa ter zakona o varstvu javnega reda in miru proti njemu ustrezno ukrepali.