Voznik trčil v vlačilca in umrl v gorečem avtu

MARIBOR – Po črnem koncu tedna, ko je v prometni nesreči pri Ljubnem umrla 32-letna voznica, z gozdne ceste v okolici Škofje Loke pa sta dan prej zdrsnila ded in vnuk ter v zmečkani pločevini prav tako izgubila življenje, je včeraj okrog treh zjutraj v prometni nesreči umrl še 66-letni tujec. Ta je vozil proti mejnemu prehodu Gruškovje, ko je v naselju Stanošina premočno pritisnil na plin, izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v betonsko ograjo ob cesti. Nato je 66-letnikov avto odbilo na nasprotno stran ceste, kjer je trčil še v vlačilca s turškimi registrskimi oznakami, ki je takrat pravilno pripeljal mimo.

Trk je bil tako silovit, da je osebni avto zagorel, vozniku, ki je ostal ukleščen v zmečkani pločevini, v času nesreče je bil v avtu sam, pa ni bilo več pomoči. V tovornjaku sta bila v času nesreče voznik in sopotnik, oba sta odnesla celo kožo. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Ptuj in Podlehnik so kraj nesreče zavarovali, pogasili goreč avto, odklopili akumulatorja in s tehničnim posegom iz avtomobila izvlekli pokojnega voznika. Cesta je bila zaradi odstranjevanja posledic nesreče in policijske preiskave zaprta več kot štiri ure. Kot je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor Miran Šadl, je 66-letnik 15. letošnja smrtna žrtev prometnih nesreč, na njihovem območju se jih je zgodilo 14. V istem obdobju lanskega leta je v 17 nesrečah umrlo 19 ljudi.

Na območju PU Maribor je letos v 14 prometnih nesrečah umrlo 15 ljudi, v istem obdobju lani pa 19.

Podobna, a na srečo ne tragična nesreča se je le par ur prej pripetila na območju Slovenske Bistrice, na avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico. Tudi tam sta trčila osebni avto in tovornjak, ranili pa so se trije udeleženci, ki so jih reševalci odpeljali v mariborski klinični center. Na kraj nesreče so odhiteli tudi gasilci, poleg tistih iz Gasilske brigade Maribor še člani PGD Slovenska Bistrica, ki so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, pomagali policistom ter počistili cesto.