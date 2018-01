Voznik trčil v psa

BREŽICE – Tudi v tem tednu so policisti v okolici Brežic obravnavali prometno nesrečo, v kateri je voznik osebnega avtomobila trčil v psa, ki je nenadoma pritekel na cesto. Ob prihodu na kraj so lahko le ugotovili, da je pes poginil, na vozilu pa je nastala premoženjska škoda.

Posledice so lahko zelo hude

Posledice prometnih nesreč z udeležbo živali so lahko še veliko hujše. Voznik motornega vozila, da bi se izognil trčenju, zapelje s ceste ali pa na levosmerno vozišče, kjer iz nasprotne smeri pripelje drugo vozilo. Trčenje je v tem primeru neizogibno. Nemalokrat se poleg psov zaradi opuščanja dolžnega nadzora na cestah znajdejo tudi konji, govedo in drobnica, sporočajo iz PU Novo mesto.

Spuščeni psi lahko povzročijo tudi prestrašenost mimoidočih

Policisti ugotavljajo, da imajo nekateri lastniki še vedno živali spuščene in brez nadzora. Psi, ki se prosto gibajo, poleg tveganja, da zaidejo na cesto, lahko povzročijo prestrašenost mimoidočih, ki se psov morda bojijo, ali napadejo drugo žival. Ko pride do nesreče ali ugriza, so najpogostejši izgovori lastnikov, da je pes bil vedno le na dvorišču in ga ni še nikoli sam zapustil, ali pa, da ni še nikoli nikogar ugriznil in je imel vedno rad ljudi.

Vse skrbnike zato policisti opozarjajo, da je prepovedano puščati živali brez nadzorstva. Na cestah, namenjenih prometu tovornih vozil, in v bližini so živali lahko le v spremstvu osebe, ki jih varno vodi.