Voznik s ceste

ČRNOTIČE – V petek ob 20.38 je v bližini naselja Črnotiče (občina Koper) voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in se poškodoval.

Gasilci JZ GB so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče ter odklopili akumulator na vozilu. Reševalci RS slovenske Istre so poškodovanca oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v SB Izola, poroča uprava za zaščito in reševanje.