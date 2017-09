Voznik rdečega kombija lovil deklico

Na območju Šoštanja so policisti lani prejeli precej klicev o domnevno neznanih moških v vozilih, ki so se zadrževali v okolici šole. Foto: S.N.

ŠOŠTANJ – V sredo okoli 14. ure je v Šoštanju blizu Osnovne šole Karla Destovnika - Kajuha, pri odcepu za Topolšico, stal rdeč kombi, v katerem je sedel višji moški s klobukom, očali in ruto na glavi. Ko se je vozilu približala osemletnica, ki je bila na poti domov, jo je moški poskušal prepričati, da bi prisedla v kombi, češ da ima zanjo čokolado. Deklica je odklonila in začela teči. Takrat naj bi se moški tudi sam pognal za njo, a je bila hitrejša in je na srečo varno prišla domov.

O tem, kaj je doživela, je takoj povedala svoji mami Tini, ta pa je nemudoma o obvestila širšo javnost prek facebooka in prosila, da ljudje objavo delijo, da se kaj podobnega ne bi primerilo še komu. »Moja hči je bila čisto v šoku,« nam je dejala mama Tina, ki je bila nad določenimi komentarji ljudi, češ da vsak moški ni pedofil in nima zlih namenov, kar malo razočarana. Še bolj pa, ker naj bi se iz obvestila, kaj se je zgodilo, ponorčevali na eni od lokalnih komercialnih radijskih postaj. O dogodku je obvestila tudi Policijsko postajo Velenje. »Policisti so prišli k nam šele po dveh urah,« se priduša mamica, ki je o dogodku obvestila tudi šolo. »Za javno objavo sem se odločila, da opozorim še druge starše, ti pa svoje otroke, naj bodo previdni. Ljudje pa pozorni na neznance v kombijih, ki se smukajo okoli šol,« pravi zaskrbljena Tina.

Iščejo moškega

Kot nam je povedala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, jih je občanka o dogodku obvestila v sredo ob 15.22. »Ob tem je dežurni policistki povedala tudi, da se je zgodilo okoli 14. ure, ko se je njena hči vračala iz šole domov. Takoj po sprejemu klica je dežurna policistka o dogodku obvestila vse policiste, ki so bili takrat na terenu, in jih opozorila, naj bodo pozorni na prisotnost opisanega vozila in voznika,« pove Trbulinova. In dodaja, da je policistka občanko seznanila tudi s tem, da bodo policisti prišli takoj, ko bo mogoče, saj so v tistem času obravnavali več perečih dogodkov – vlom, tatvino v trgovini in še eno prometno nesrečo. »Takoj, ko je bilo to mogoče, je k občanki in njeni hčerki napotila kriminalista, ki sta pred tem obravnavala vlom,« še pove Trbulinova. Pri njih sta bila okoli 15.50, kar pomeni dobre pol ure po tistem, ko je dežurna policistka o dogodku sprejela prvi klic.

»Z zbiranjem obvestil in drugimi aktivnostmi poskušamo ugotoviti, kdo je bil voznik omenjenega vozila in kakšen je bil njegov namen. Zato smo s tem seznanili tudi lokalne medije in pozvali morebitne očividce, da zaradi razjasnitve okoliščin pokličejo na policijo. Pozvali smo tudi moškega, ki bi se morebiti prepoznal, da se zglasi na policiji in pomaga razjasniti dogajanje,« sklene Trbulinova s Policijske uprave Celje.