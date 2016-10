Voznik povzročil nesrečo in pobegnil, prometna signalizacija uničena

KRŠKO – V četrtek ob 23.04 je v krožišču pri HE Krško prišlo do prometne nesreče v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo, voznik pa je kraj dogodka zapustil. Posredovali so gasilci Poklicne gasilske enote Krško, ki so na vozilu odklopili baterijo, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine, odstranili uničeno prometno signalizacijo, nudili pomoč policiji in razsvetlili prizorišče. Skupaj s predstavnikom cestnega podjetja so počistili razbitine po cestišču, poroča uprava za zaščito in reševanje.