Voznik pijan in pridržan

KOPER – V soboto ob 1.12 je v Olmu v Kopru 60-letni voznik osebnega avtomobila iz Ljubljane v krožišču z vozilom trčil v robnik ter poškodoval karter motorja. Njegov 60-letni sopotnik iz Izole se je začel vmešavati v postopek policistov z voznikom in policistu ni želel pokazati dokumenta. Tudi po opozorilih in ukazih se ni pomiril, zato so mu izdali plačilni nalog. Vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, a ga je odklonil. Ker je oviral postopek policistov so mu odredili še pridržanje in zanj uporabili prisilna sredstva. Dobil bo še plačilni nalog za kršitev in obdolžilni predlog za kršitev, so sporočili s PU Koper.