Voznik padel s traktorja

SOTENSKO – Ob 12.15 je v naselju Sotensko v občini Šmarje pri Jelšah med vožnjo po strmem pobočju voznik traktorja padel iz vozila in se poškodoval.

Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči iz Šmarja pri Jelšah, ki so poškodovanega odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.