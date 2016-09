Voznik padel pod kolesa in umrl

PODGORJE – V Podgorju pri Slovenj Gradcu so policisti v ponedeljek obravnavali nesrečo pri delu.

Nesreča se je zgodila okoli 11. ure pri baliranju krme. Voznik traktorja, star 68 let, je iz neznanega vzroka padel iz traktorske kabine, nato pa ga je traktor med vzvratno vožnjo še povozil. Traktorist je v bolnišnici umrl, so sporočili celjski policisti.

Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da so posredovali tudi gasilci PGD Slovenj Gradec in Velenje. Ti so ponesrečenca prepeljali do reševalnega vozila, nato pa v bolnišnico, vendar ga tam žal niso mogli rešiti.