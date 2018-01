Voznik med prevračanjem padel iz avta

SLOVENSKE KONJICE – V petek ob 20.52 je na relaciji Mlače–Zbelovo, občina Slovenske Konjice, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se začelo prevračati. Voznik je pri tem padel iz vozila ter poškodovan obležal na vozišču.

Posredovali so gasilci PGD Slovenske Konjice, ki so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi poškodovane osebe, odklopili akumulator ter posuli vozišče z vpojnimi sredstvi.

Poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v celjsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.