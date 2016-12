Voznik kombija odpeljal, kolesarju pomagali mimoidoči

KRANJ – Gorenjski policisti zbirajo informacije o prometni nesreči, ki se je v soboto ob 14. uri zgodila na prehodu za pešce v križišču Zupančičeve in Likozarjeve ulice ter Ceste talcev v Kranju.

Kot so sporočili, se je v nesreči lažje poškodoval starejši kolesar s črnim kolesom, ki je pripeljal po Cesti talcev, v nesreči pa je bil udeležen še bel kombi, ki je vozil po Zupančičevi ulici.

Kolesarju so po padcu pomagali mimoidoči.

Policija poziva vse, ki bi o nesreči morda kaj vedeli, da to sporočijo na 113 ali anonimni telefon 080 1200. Še posebej pa pozivajo neznanega voznika s kombijem in tiste, ki so moškemu pomagali.