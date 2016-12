Voznik, ki je zbil skakalca Prišliča, je imel zaledenela stekla

PLANICA – Smučarski skakalec Ernest Prišlič, član slovenske reprezentance B, je doživel hudo nesrečo. Prišlič je bil v nedeljo po podatkih Dela v Planici udeležen v prometni nesreči, ko ga je zbil voznik osebnega vozila. Šlo naj bi za pogodbenega delavca NC Planica. Skakalec je utrpel hude poškodbe glave, njegovo življenje visi na nitki.

Tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Bojan Kos je že v nedeljo sporočil, da je pešca zbil voznik, ki je imel zaledenela stekla. Policisti proti vozniku vodijo postopek.

Nesreča pod Poncami

Nesreča se je zgodila že v nedeljo, ko se je reprezentanca B v smučarskih skokih pripravljala za uvodne tekme celinskega pokala 2016/17, ki se bo v petek začel v Vikersundu. Kot je na svojih spletnih straneh poročalo Delo, je 23-letnega skakalca med ogrevanjem oziroma tekom v dolini pod Poncami nedaleč od osrednjega objekta nordijskega centra zbil avtomobil.

Osebno vozilo, ki je bilo udeleženo v nesreči, je po podatkih, ki jih je pridobil STA, vozil pogodbeni delavec nordijskega centra Planica. Nesreča se je zgodila na občinski cesti, ki pelje proti skakalnicam pod Poncami. Skakalca SK Zagorje, ki je dobil udarec v glavo, so po nesreči prepeljali s helikopterjem v ljubljanski klinični center, kjer se zdravniki borijo za njegovo življenje. Skakalec je po prvih neuradnih podatkih utrpel hujše poškodbe glave, imel naj bi možgansko krvavitev, ter zlom golenice.

Prišlič še vedno leži v umetni komi. Po neuradnih podatkih naj bi ga vsaj 14 dni ohranjali v umetni komi, s katero želijo zmanjšati krvavitve v možganih in zatekanje možganov. Njegovo stanje je trenutno stabilno. Če ne bo zapletov, bi ga po dveh tednih lahko začeli prebujati, je STA izvedel iz neuradnih virov.

Odzvala se je tudi Smučarska zveza Slovenije

Smučarska zveza Slovenije o hudi nesreči mladega skakalca po dogodku ni obveščala javnosti. Novice o nesreči so se razširile po družbenih omrežjih, o nesreči je že pred tremi dnevi med prvimi javno poročal poljski spletni portal http://sport.tvn24.pl. Ta navaja, da slovenska policija že preiskuje dogodek. Nesrečo naj bi povzročil voznik, ki sicer na širšem in preglednem delu ceste v Planico ni videl Prišliča, z njim je v času nesreče, vse se je dogajalo v dopoldanskih urah, tekel še en skakalec. Gre sicer za edino cesto v Planico, ki jo med pripravami za tek uporabljalo člani smučarskih reprezentanc.

Člani skakalne ekipe so bili po nesreči v hudem šoku, saj sta jih dogodek ter nesreča, v kateri je bil udeležen njihov moštveni kolega, zelo prizadela. V strokovnem štabu reprezentanc so se zato odločili, da bodo začasno priprave odpovedali. »Na Smučarski zvezi Slovenije globoko obžalujemo nedeljsko hudo prometno nesrečo, ki se je zgodila v Planici. Vsem članom slovenske skakalne B-reprezentance, ki so bili v času nesreče na pripravah v Planici, smo ponudili pomoč in po posvetu z ustreznimi strokovnjaki sprejeli nekaj odločitev, ki bodo vplivale na nadaljnji proces treningov in tekmovanj. V tem trenutku so vse naše misli usmerjene samo k izboljšanju zdravstvenega stanja poškodovanca. Za podrobnosti o prometni nesreči in zdravstvenem stanju poškodovanca se, prosim, obrnite na pristojne organe, saj v zvezi s tem nismo pristojni za dajanje izjav,« je danes sporočil predstavnik za stike z javnostjo pri Smučarski zvezi Slovenije Tomi Trbovc.