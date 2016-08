Voznik (91) povozil pešca na prehodu

SEŽANA – V ponedeljek okoli 9. ure je 91-letni voznik osebnega avtomobila v Sežani na prehodu za pešce zapeljal preko desne noge 62-letnega pešca, ki je cesto pravilno prečkal.

Pešec je padel in se lažje poškodoval, vozniku pa so izdali plačilni nalog, so sporočili koprski policisti.