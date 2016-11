Voznik (87) pred 39-letnega kolesarja

NOVA GORICA – V ponedeljek ob 15. uri se je v križišču Gortanove ulice in Streliške poti v zgodila prometna nesreča, ki jo je povzročil 87-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega vključevanja v promet na prednostno cesto in vožnje po levem smernem vozišču.

Prometni policisti so ugotovili, da je 87-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Gortanove ulice proti Streliški poti in v križišču zavijal levo (proti Panovcu). Pri vključevanju v promet na prednostno cesto ni pustil mimo vseh vozil, ki so vozila po prometnem pasu, ki ga je sekal. V križišče je namreč zapeljal v trenutku, ko je z njegove leve strani pravilno pripeljal 39-letni kolesar, državljan Italije, ki je vozil v smeri dijaškega doma.

Med njima je prišlo do trčenja, in sicer se je italijanski kolesar kljub zaviranju s prednjim delom gorskega kolesa zaletel v prednja leva vrata osebnega avtomobila in nato padel na vetrobransko steklo vozila. V prometni nesreči je utrpel predvidoma hujše telesne poškodbe (sum zloma več reber).

Poškodovanemu kolesarju so na kraju zdravniško pomoč nudili reševalci PHE ZD Nova Gorica, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v sosednjo Italijo.

Policistom in reševalcem so na kraju pomoč nudili tudi novogoriški poklicni gasilci.