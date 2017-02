Voznik (82) z land roverjem v drevo

ORTNEK – V četrtek okoli 11.30 se je na glavni cesti pri kraju Ortnek zgodila prometna nesreča, v kateri se je ena oseba lažje poškodovala.

Voznik osebnega vozila land rover freelander, star 82 let, je vozil iz smeri Ribnice proti Ljubljani ter v levem preglednem ovinku zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal desno in z vozišča, kjer je trčil v drevo.

S tehničnim posegom so ga rešili iz vozila in prepeljali v UKC Ljubljana, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe, so sporočili ljubljanski policisti.