Voznik (71) ni imel dovoljenja za vožnjo

RAVNE – V soboto v dopoldanskih urah so policisti v naselju Ravne (občina Ajdovščina) ustavili 71-letnega voznika osebnega avtomobila in v postopku ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Policisti so zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa (po določilu 23. člena) osebno vozilo zasegli in bodo zoper voznika podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.