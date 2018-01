Voznik (65) zbil 75-letno peško

SENOVO – V sredo nekaj pred 8. uro so policiste obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči.

Ugotovili so, da se je nesreča zgodila na Titovi cesti v Senovem. Voznik (65) osebnega avtomobila, ki je pripeljal iz smeri Brestanice, je na prehodu za pešce trčil v 75-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto.

Voznik je poškodovanki nudil pomoč in jo odpeljal v ambulanto, kjer so jo oskrbeli in prepeljali v brežiško bolnišnico.

Policisti so povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog.