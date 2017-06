Voznik (55) zaradi izsiljevanja prednosti poškodovan

VODICE – V torek nekaj pred 16. uro se je na Kamniški cesti zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili. Ena oseba se je pri tem lažje poškodovala.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je 55-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Bukovice in v križišču s Kamniško cesto povzročil prometno nesrečo.

Zaradi neupoštevanja cestnih pravil o prednosti je, prav tako 55-letni voznik, utrpel lažje telesne poškodbe. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski klinični center.