Voznik (27) vozil prehitro in pijan, pri tem trčil v 47-letnico

TRZIN – V ponedeljek okrog 21.20 so policiste obvestili o prometni nesreči na Ljubljanski cesti, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili.



Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 27-letni voznik zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo povzročil prometno nesrečo, v kateri je bila udeležena 47-letna voznica osebnega vozila.

Ker je vozil pod vplivom alkohola (0,39 mg/l), so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog.

V nesreči se je udeleženka lahko telesno poškodovala, zdravniško pomoč pa je poiskala sama, poroča PU Ljubljana.