Voznik (21) trčil v drugo vozilo, kaznovana četverica

VELIKE DOLE – V nedeljo dopoldne se je na cesti Velike Dole–Žužemberk zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebna avtomobila. V njej se je lažje poškodovalo pet oseb, poroča PU Novo mesto.



Policisti so ob ogledu ugotovili, da je 21-letnika, domnevno zaradi neprilagojene hitrosti, med vožnjo zaneslo in je trčil v nasprotivozeči avtomobil, v katerem je bilo pet oseb.

Povzročitelj se ni poškodoval, v drugem vozilu pa je bilo lažje poškodovanih vseh pet oseb (trije odrasli ter dva otroka, stara pet let in dve leti), ki so kasneje same iskale zdravniško pomoč.



Niso uporabljali varnostnega pasu



K poškodbam je verjetno pripomoglo tudi dejstvo, da nihče v avtomobilu ni uporabljal varnostnega pasu ali ustreznega otroškega sedeža.

Povzročitelja, pri katerem niso ugotovili prisotnosti alkohola, so oglobili zaradi povzročitve prometne nesreče, tri odrasle v drugem avtomobilu pa, ker niso uporabljali varnostnega pasu in med vožnjo niso ustrezno poskrbeli za otroke.