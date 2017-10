Voznik (21) nepravilno prevažal otroke

LOKVE – V soboto popoldne so črnomeljski policisti pri Lokvah ustavili 21-letnega voznika, ki je vozil osebni avtomobil. Zaradi nepravilnega prevoza otrok v vozilu so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, vendar prepovedi ni upošteval, saj so ga kasneje policisti ponovno ustavili. Tokrat so mu avtomobil zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.