Voznik (20) povzročil trčenje treh vozil

AJDOVŠČINA – V sredo ob 7.56 so policiste obvestili o prometni nesreči v Ajdovščini, v kateri so bila udeležena tri vozila, in sicer dva osebna avtomobila in tovorno vozilo.

Ugotovili so, da je 20-letni voznik osebnega vozila vozil po Goriški cesti iz smeri središča mesta proti naselju Cesta. V križišču je z vozilom zavijal levo na obvoznico, pri tem pa je izsilil prednost 35-letni voznici. Ta se je z vozilom umaknila desno, da bi se izognila trčenju, vendar je 20-letni voznik s prednjim levim delom vozila kljub temu trčil v prednji del njenega avtomobila.

Osebno vozilo voznice je po trčenju odbilo proti obvoznici, tako da je s prednjim delom trčilo v prednji levi del tovornega avtomobila, ki ga je vozil 25-letni voznik. Ta je v križišču stal zaradi vključevanja s stranske ceste na prednostno.

V prometni nesreči je nastala materialna škoda na vozilih, 35-letna voznica je tožila zaradi bolečin.

Povzročitelju so zaradi kršitve prometne zakonodaje izdali plačilni nalog.