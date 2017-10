Voznik (19) z avtom zbil peško

DOBRAVLJE – Policiste so v torek ob 20.06 obvestili o prometni nesreči v Dobravljah, kjer je voznik osebnega avtomobila zbil peško.

Na kraju so ugotovili, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila pripeljal iz smeri Ajdovščine proti Dobravljam in pri tamkajšnji šoli zavil levo proti naselju Dobravlje. Po približno 70 metrih vožnje je z desnim bočnim ogledalom zadel 63-letno peško, ki je hodila ob robu ceste (po desni strani) v smeri vožnje.

Peška je zaradi udarca padla in se predvidoma lažje poškodovala (poškodba glave). Voznik osebnega vozila je takoj po trčenju ustavil na kraju.

Poleg prometnih policistov so na kraju posredovali reševalci nujne medicinske pomoči ZD Ajdovščina, ki so poškodovanki nudili prvo pomoč in jo nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policistom in reševalcem so na kraju pomoč nudili tudi gasilci GRC Ajdovščina, so sporočili iz PU Nova Gorica.