Voznik (19) povzročil trčenje treh

ŽAPUŽE – V sredo ob 16.34 so policiste obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila na regionalni cesti Ajdovščina–Vipava (v bližini odcepa za naselje Žapuže), v kateri so bila udeležena tri osebna vozila.

Prometno nesrečo je povzročil 19-letnik, ki je z osebnim vozilom trčil v zadnji del osebnega avtomobila, s katerim se je pred njim peljal 53-letnik, njegovo vozilo pa je nato odbilo še v osebni avtomobil, ki je bil pred njim (vozil ga je 61-letnik). Policisti so 19-letnemu vozniku izdali plačilni nalog. Druga dva udeležena voznika sta bila v prometni nesreči lažje poškodovana.

Poleg policistov PP Ajdovščina so bili na kraju prometne nesreče tudi reševalci, ki so poškodovanca zdravniško oskrbeli, potem pa so 53-letnika prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Pomoč so policistom in reševalcem nudili tudi gasilci GRC Ajdovščina.